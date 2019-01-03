Україна в 2018 році напозичала 277 млрд грн

Зовнішні запозичення в минулому році склали 103 млрд гривень, внутрішні – 174 млрд гривень.

У 2018 році державні запозичення до загального фонду держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Так, зовнішні запозичення склали 103 млрд гривень, внутрішні – 174 млрд гривень.

Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд гривень до 289 млрд гривень. Таким чином, резюмували в Нацбанку, фактично державні запозичення склали 96% від уточненого плану.