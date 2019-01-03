Трамп похвалився прибутком від нових торгових мит

Також він дав оцінку торговельних переговорів



Нові торгові мита щодо низки країн, включаючи Китай, призводять до багатомільярдних грошовими надходженнями в казну США. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

“Мінфін США отримав багато мільярдів доларів – від мит, які ми вводимо у відношенні Китаю та інших країн, які не вели з нами справи по-чесному”, – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter в четвер, 3 січня.

Президент також дав позитивну оцінку торговельних переговорів, які США ведуть з іншими країнами.

“В даний час у нас все дуже добре з різними торговими переговорами, що ми ведемо. Рано чи пізно це треба було б зробити!” – зазначено в опублікованому повідомленні.

В кінці грудня Трамп заявив, що провів телефонні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, і відзначив значний прогрес у діалозі з Пекіном щодо спірних торговельних питань.

Президент США зазначив, що якщо торговельна угода між США і Китаєм буде досягнута, то вона стане “всеосяжної, торкнеться всі теми, сфери і предмети спорів”.

На початку грудня Сі Цзіньпін і Дональд Трамп на зустрічі “на полях” саміту G20 в Аргентині досягли важливих домовленостей щодо стабілізації торговельних відносин між двома країнами. Зокрема, була досягнута домовленість, що США на 90 днів заморожують введення мита 25% замість нинішньої 10% на китайські товари вартістю $200 млрд.