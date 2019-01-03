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Трамп похвалився прибутком від нових торгових мит

03.01.2019

Трамп похвалился прибылью от новых торговых пошлинТакож він дав оцінку торговельних переговорів

Нові торгові мита щодо низки країн, включаючи Китай, призводять до багатомільярдних грошовими надходженнями в казну США. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

“Мінфін США отримав багато мільярдів доларів – від мит, які ми вводимо у відношенні Китаю та інших країн, які не вели з нами справи по-чесному”, – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter в четвер, 3 січня.

Президент також дав позитивну оцінку торговельних переговорів, які США ведуть з іншими країнами.

“В даний час у нас все дуже добре з різними торговими переговорами, що ми ведемо. Рано чи пізно це треба було б зробити!” – зазначено в опублікованому повідомленні.

В кінці грудня Трамп заявив, що провів телефонні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, і відзначив значний прогрес у діалозі з Пекіном щодо спірних торговельних питань.

Президент США зазначив, що якщо торговельна угода між США і Китаєм буде досягнута, то вона стане “всеосяжної, торкнеться всі теми, сфери і предмети спорів”.

На початку грудня Сі Цзіньпін і Дональд Трамп на зустрічі “на полях” саміту G20 в Аргентині досягли важливих домовленостей щодо стабілізації торговельних відносин між двома країнами. Зокрема, була досягнута домовленість, що США на 90 днів заморожують введення мита 25% замість нинішньої 10% на китайські товари вартістю $200 млрд.

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