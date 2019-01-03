США проти Китаю: глобальна торгова війна настане у 2019 році

Торгова війна, яку розв’язали США в 2018-му, вже вдарила по світовій економіці. Але в 2019 році події будуть розвиватися за ще більш жорстким сценарієм, вважають економісти. Програють у цій війні всі, а наслідки економічного конфлікту, передбачити неможливо.

На початку 2018-го економіки Китаю та США зростали, але все змінила розв’язана президентом США Дональдом Трампом торгова війна. 2019-й рік обіцяє бути таким же непередбачуваним, тоді як продовження війни може занурити ринки в ще більш глибоку нестабільність, побоюються економісти.

Наприкінці 2018 року під час саміту G20 в Буенос-Айресі Трамп домовився з китайським лідером Сі Цзиньпинем про 90-денному перемир’я, яке передбачає заборону введення нових мит на імпорт. Незважаючи на це, економісти сприймають «припинення вогню» лише як затишшя перед бурею.

Нагадай, що «перший постріл» прогримів в липні, коли США ввели мито в 25% на імпорт 818 найменувань товарів з Китаю загальним обсягом поставок $34 млрд в рік, а Китай відповів тим же.

У вересні США ввели митні мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в $200 млрд. Китай відповів митами від 5 до 10% на товари вартістю $60 млрд.

Після цього президент США погодився не підвищувати з січня імпортні мита на китайські товари на $200 млрд до 25% — але до досягнення конкретних угод поки далеко. І якщо жодна із сторін не побажає піти на необхідні поступки, угода не відбудеться.

США в 2018-му вже провели успішні торгові військові операції проти ЄС, Канади і Мексики, коли ввів мита на сталеву і алюмінієву продукцію в розмірі 25% і 10% відповідно. Противники США капітулювали — Вашингтон і Брюссель домовилися, а з Канадою і Мексикою було укладено нову угоду.

Трамп, тим не менш, не збирається відмовлятися від політики протекціонізму — в суперечці з Китаєм переможеними можуть опинитися всі, включаючи ЄС.

Конфлікт двох гігантів обернеться глобальною торговою війною, попереджає Торгова палата США. «Тарифи Вашингтона на імпорт представляють серйозну загрозу, яка в майбутньому здатна спровокувати глобальну торговельну війну», — зазначено в доповіді відомства.