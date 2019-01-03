Курс валют несподівано знизився на міжбанку

На міжбанку серйозно впали курси долара і євро. В ході торгів на міжбанківському валютному ринку 3 січня курс долара знизився на 27 копійок – до 27,49 гривень за долар, а курс євро зменшився знизився на 55 копійок – до 31,24 гривень, – пише Сегодня.

За даними компанії “Укрділінг”, торги по долару закрилися в діапазоні 27,4600 – 27,4900 гривень за долар, торги по євро – в діапазоні 31,2082 – 31,2423 гривень за євро, а торги по російському рублю – в діапазоні 0,3985 – 0,3993 гривень за рубль.