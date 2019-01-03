У Республіці Сербській “перенесли” Новий рік

Власті призначили 14 січня днем святкування Нового року.



Уряд Республіки Сербської прийняло рішення призначити 14 січня вихідним в республіці і святкувати в цей день Новий рік. Про це в четвер, 3 січня, повідомляє видання Nezavisne Novine.

Передбачається, що в призначений святковий день не працюватимуть республіканські органи влади та організації, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи та інші особи, які святкують Новий рік за юліанським календарем.

Як відомо, держава Боснія і Герцеговина складається з двох утворень – Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини.