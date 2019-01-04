У Росії впало чергове будівлю — інформація про постраждалих уточнюється

В російському Новочеркаську звалилося офісна будівля. Виною всьому «Ощадбанк», принаймні попередня причина — його перепланування.

Як повідомляється, відділення банку на першому поверсі чотириповерхового офісу рік тому ремонтували. Можливо, із-за помилки робітників сьогодні ліва частина будинку обвалилася. У будівлі знаходиться боулінг-клуб, у момент обвалення там були люди — їх встигли евакуювати. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.

В прокуратурі Ростовської області поінформували про початок перевірки після обвалення частини будівлі у Новочеркаську.

Наголошується, що обвал однієї із стін чотириповерхового адміністративного будинку відбулося в 18.50 мск. При цьому частина будинку 156 на вулиці Буденновская не експлуатувалася, а інша здавалася в оренду.