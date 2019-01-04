У США підрахували збитки від “шатдауна”

Яких збитків зазнає економіка США.



Часткове закриття уряду призведе до скорочення ВВП США приблизно на 0,1% кожні два тижні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на голову Ради економічних радників Білого дому Кевіна Хассетта.

“За нашими оцінками, ВВП у першому кварталі може знизитися приблизно на одну десяту, якщо це (часткове закриття уряду – НВ) вирішиться в найближчі кілька тижнів”, – заявив Хассетт.

За його словами, економічні наслідки “шатдауна” будуть пом’якшені, оскільки звільнені держслужбовці отримають заборгованість по зарплаті тільки після врегулювання ситуації з бюджетом. Однак частина економічних показників буде втрачена через припинення роботи урядових установ.

Хассетт не очікує великого економічного ефекту за умови, що “шатдаун” закінчиться відносно швидко.

У США лідери партій не домовилися з Трампом про закінчення “шатдауна”.

З півночі 22 грудня (07:00 за Києвом) почалася процедура часткового припинення роботи уряду через відсутність грошей. Однією з причин стали розбіжності щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.