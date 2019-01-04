Папа Римський екстрено скликає головних єпископів з усього світу до Ватикану

Франциск збирає всіх для обговорення питання захисту дітей від домагань духовенства.



“Віруючі люди і місія Церкви продовжують дуже страждати внаслідок зловживання владою та свідомістю і сексуальних домагань, а також з-за незадовільного способу боротьби з цим. Єпископи більше вказують пальцями на інших, ніж шукають шляхи до примирення і єдності”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у своєму довгому і незвичайному листі до американських єпископів понтифік розпочав масштабний аналіз поточного кризи в католицькій церкві, пов’язаному з розкриттям численних фактів сексуальних домагань з боку священиків, у тому числі неповнолітніх.

“А в наступному місяці Тато скликає всіх головних католицьких єпископів з усього світу до Ватикану для обговорення питання захисту підлітків від домагань духовенства”, – інформує агентство.

Раніше в США стало відомо про те, що 301 священик у штаті Пенсільванія сексуально експлуатував підлітків протягом 70 років. Після цього інші штати почали власні розслідування.

Папа Римський в минулому році активно почав піднімати цей хворий для церкви питання.