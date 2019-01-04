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На курорти Таїланду насувається потужний ураган

04.01.2019

На курорты Таиланда надвигается мощный ураганНа Таїланд насувається ураган Пабук, десятки тисяч жителів покинули свої будинки на півдні королівства.

Жителі південних провінцій Таїланду залишають свої будинки і ховаються в притулках через тропічного урагану Пабук, який обрушиться на країну у п’ятницю, 4 січня.

У особливій небезпеці знаходиться провінція Накхонсітхаммарат, яка має берегову лінію протяжністю 220 км На території регіону знаходяться 90 притулків, які можуть прийняти близько 86 тисяч осіб.

Ураган в даний момент знаходиться в Сіамській затоці і рухається на захід з максимальною швидкістю 65 км/год.

Нагадаємо, раніше МЗС закликав українців утриматися від відвідин Таїланду у зв’язку з наближенням тропічного шторму.

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