На курорти Таїланду насувається потужний ураган

На Таїланд насувається ураган Пабук, десятки тисяч жителів покинули свої будинки на півдні королівства.



Жителі південних провінцій Таїланду залишають свої будинки і ховаються в притулках через тропічного урагану Пабук, який обрушиться на країну у п’ятницю, 4 січня.

У особливій небезпеці знаходиться провінція Накхонсітхаммарат, яка має берегову лінію протяжністю 220 км На території регіону знаходяться 90 притулків, які можуть прийняти близько 86 тисяч осіб.

Ураган в даний момент знаходиться в Сіамській затоці і рухається на захід з максимальною швидкістю 65 км/год.

Нагадаємо, раніше МЗС закликав українців утриматися від відвідин Таїланду у зв’язку з наближенням тропічного шторму.