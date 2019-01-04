Помпео заявив про початок виведення американських військ з Сирії

США почали виводити війська з Сирії



Американські військовослужбовці почали процес виходу з Сирії. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

“Наші війська виходять”, – сказав він, підкресливши, що президент США Дональд Трамп “не веде себе двозначно”.

Раніше повідомлялося, що Трамп погодився уповільнити виведення американських військ з Сирії, зробивши це “по-розумному”.

Нагадаємо, 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про перемогу над ИГИЛ в Сирії. Пізніше в той же день Білий дім повідомив про виведення американських військ з країни. Трамп своє рішення пояснив тим, що сирійська кампанія США не варто ресурсів, які витрачаються на неї з американського бюджету.