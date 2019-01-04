Ірландія підготувалася до “жорсткого” Brexit

Заходи, передбачені планом на випадок „жорсткого“ Brexit, зведені в чотири пакету законопроектів.



Спеціальні законопроекти на випадок виходу Великобританії з ЄС без угоди розглянуто в четвер на засіданні кабінету міністрів Ірландії. Про це повідомив телеканалу RTI прем’єр-міністр країни Лео Варадкар.

“Заходи, передбачені планом на випадок „жорсткого“ Brexit, зведені в чотири пакету законопроектів. У разі необхідності вони будуть представлені на розгляд парламенту у березні. Ми готуємося до сценарію виходу Великобританії (з ЄС) без операції з усією серйозністю”, – сказав глава уряду.

Він додав, що “немає ніякої необхідності скликати у січні або лютому парламент на екстрене засідання для ухвалення законів, які в результаті можуть і не знадобитися”. Варадкар ще раз підтвердив, що “узгоджений текст угоди не підлягає перегляду, як і положення про кордон (гарантує збереження вільного пересування між північчю і півднем Ірландії)”.

“Ратифікація парламентом Великобританії угоди про Brexit є для нас головним з можливих сценаріїв”, – додав прем’єр.