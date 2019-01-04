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У літак Wizz Air вдарила блискавка

04.01.2019

В самолет Wizz Air ударила молнияВ результаті інциденту ніхто не постраждав.

Блискавка вдарила по літаку угорської авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з Польщі в Норвегію.

В літак, який здійснював рейс Гданськ – Ставангер (Норвегія) після зльоту у четвер, 3 січня, влучила блискавка.

“Дотримуючись заходів безпеки літак був повернутий в Гданськ. Посадка відбулася без проблем”, – йдеться в повідомленні.

Пасажирський літак належить авіакомпанії Wizz Air. Посадка була здійснена у штатному режимі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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