У літак Wizz Air вдарила блискавка

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Блискавка вдарила по літаку угорської авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з Польщі в Норвегію.

В літак, який здійснював рейс Гданськ – Ставангер (Норвегія) після зльоту у четвер, 3 січня, влучила блискавка.

“Дотримуючись заходів безпеки літак був повернутий в Гданськ. Посадка відбулася без проблем”, – йдеться в повідомленні.

Пасажирський літак належить авіакомпанії Wizz Air. Посадка була здійснена у штатному режимі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.