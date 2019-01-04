Біля офісу партії Альтернатива для Німеччини стався вибух

Злочинець міг діяти з політичних мотивів, вважають в поліції.

Біля офісу відділення правої партії Альтернатива для Німеччини в центрі міста Дебельн стався вибух.

Як повідомив представник поліції, інцидент стався в четвер о 19.20 за місцевим часом. В результаті події ніхто не постраждав, було пошкоджено будівлю, в якому розташований офіс партії, і сусідні будинки. Крім того, вибух пошкодив припарковані поруч фургони. Розмір завданих збитків поки невідома.

Зазначається, що, за підозрами правоохоронних органів, злочинець міг діяти з політичних мотивів. У розслідуванні також бере участь управління кримінальної поліції федеральної землі Саксонія.



