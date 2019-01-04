Гриценко випереджає Порошенко в президентському рейтингу

Лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко обійшов чинного президента Петра Порошенка у президентському рейтингу.

Про це свідчать дані соцопитування, проведеного центром “Соціальний моніторинг” і Українським інститутом соціальних досліджень імені А.с Яременко.

За Анатолія Гриценка свої голоси віддали – 8,1% опитаних. Це 11,2% з тих, хто вже визначився, за кого голосуватиме.

За Порошенка готові проголосувати лише 7,7% опитаних. Це 10,7% з тих, хто визначився з кандидатом.

Далі в рейтингу розташувалися лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 6%, народний депутат Євген Мураєв – 3,9%, мер Львова Андрій Садовий – 3,4%, Святослав Вакарчук – 3,3%, народний депутат Олександр Шевченко – 3% і народний депутат Олександр Вілкул – 1,4%.

Крім того, згідно з даними опитування, 77,8% українців готові прийти на виборчі дільниці у березні, 17,8% вважають, що точно не будуть голосувати, а 4,9% не визначилися або утрималися від відповіді.

Дослідження проводилося з 16 по 22 грудня 2018 року на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим. Похибка не перевищує 2,2%.