Фірми-«прокладки» синхронно підвищили ціни на доступ до реєстру ФДМУ

Вартість послуг електронних майданчиків, які здійснюють посередницькі функції на доступ до Єдиної бази звітів про оцінку майна, підвищилася. Як повідомляє видання «Наші гроші», ці компанії також змінили схему отримання коштів з ринку.

«Якщо раніше майданчики збирали по 510 гривень за одноразовий доступ до державної бази з оцінювачів та нотаріусів, то з 29 грудня наступний порядок. Наприклад, оператор «Реєстр оцінки» відтепер буде надавати послуги державним нотаріусам безкоштовно, приватні нотаріуси будуть платити 1,20 грн, а об’єкти оціночної діяльності будуть платити 1 356 грн, коли оціночна вартість об’єкта оцінки становить більше 200 тис. грн, і 1 152 грн, коли вартість об’єкта становить від 20 тис. до 200 тис. грн», – зазначає ЗМІ.

У той же час, відзначають журналісти, вартість послуг цих майданчиків поки не обмежена ні одним нормативно-правовим актом ні однієї державної установи. Самі фірми послалися на лист Нотаріальної палати, де зазначено, що існуюча двоступінчаста система розрахунків між електронними майданчиками та їх користувачами призводить до плутанини і маніпулювання свідомістю кінцевих споживачів послуг – звичайних продавців квартир, на яких в результаті нотаріуси та оцінювачі і перекладають оплату доступу до держреєстру.

«Однак фактичні дії майданчиків не відповідають заявленим. Оскільки майже всі квартири України коштують дорожче 200 тис. грн, то фактично оцінювачі постійно будуть платити за вищим тарифом 1356 грн. Таким чином вартість послуг майданчиків зросла в 2,7 рази. Хоча при простому перекладі фінансової навантаження з нотаріусів на оцінювачів розмір платежу повинен був вирости лише в 2 рази», – констатують журналісти.

За їх даними, одночасно з рішенням монополістів підняти ціни Фонд держмайна 27 грудня погодив і підписав технічне завдання на створення ще одного майданчика — ТОВ «Проперті-АПП».

«Розслідування дій майданчиків веде Антимонопольний комітет. Госуполномоченная Антимонопольного комітету Агія Загребельская в листопаді повідомила про початок розгляду справи щодо майданчиків, що належать фірмам ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ», ТОВ «Ві Ай Пі Департамент», ТОВ «Акцепт Онлайн», ТОВ «ПРО закупівлі». Також вона повідомила, що половина цих фірм не відповідає на вимоги АМКУ», – додає ЗМІ.

Фонд держмайна і Держспецзв’язку в травні 2018 року випустили спільний наказ, яким дозволили запуск системи з введенням посередницьких майданчиків між базою та її користувачами – оцінювачами та нотаріусами.

«Роботою цих майданчиків ФДМУ займається заступник голови Фонду Євген Асташев. Раніше він був радником президента Асоціації підприємців і промисловців-постачальників товарів, робіт і послуг для державних потреб, яку заснував і очолює Володимир Доброскок, один з представників Тендерної палати, куратором якої називали нардепа Антона Яценка», – нагадує ЗМІ.













Раніше повідомляв, що електронні майданчики «Професійна оцінка» (оператор — ТОВ «ПРО закупівлі») та «Експрес-оцінка» (оператор — ТОВ «Акцепт онлайн») отримали авторизацію від Фонду державного майна України.

Нагадаємо, також, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила дві кримінальні провадження щодо Яценко.