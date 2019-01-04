Микола Поворозник: Корейка з КМДА, або скромний оператор фінансових схем. ЧАСТИНА 1

Він сидів у КМДА при Олександрі Омельченко і при Леоніді Черновецькому, займав там керівні посади до Майдану при Олександрі Попові, і після Майдану за Володимира Бондаренко, а потім був призначений заступником Віталія Кличка. «Невыкорчевываемости» Миколи Поворозника можуть позаздрити багато чиновників столичної адміністрації. розповідає у чому ж його секрет, і хто насправді ховається за маскою бездоганного незамінного фахівця?

Поворозник довгий час ховався в тіні кабінетів КМДА, і лише в 2016-му році вперше став фігурантом невеликого скандалу, який він, втім, легко зам’яв. Тоді журналісти звернули увагу на деяку невідповідність його задекларованих доходів і витрат. Мова йшла про годинник Hublot Big Bang 365.SX.1170.LR 38, в яких він з’явився на своєму новому фото, чия вартість, згідно каталогів, становить від 6700 до 8400 доларів. Не найдорожчі з годин, що носять українські «слуги народу», але все-таки дуже шикарні для чиновника, що живе на одну зарплату – а саме це постійно вказує Микола Поворозник у своїх деклараціях. Так, його дохід за 2015-й рік склав 222 тисячі гривень зарплати (з яких він ще заплатив податки) і 57 тисяч гривень як відсотки від банківського депозиту. Тобто ці годинники коштують як весь річний дохід Поворозника – а він не тінейджер якийсь, щоб спускати всі свої гроші на дорогу «брязкальце».







Подарунок дружини? Але згідно декларацій, його дружина Поворозник Валентина Володимирівна за 2015-й рік заробила лише 36 тисяч гривень, а за 2016-й і того менше, всього 27 тисяч. Причому, ці суми вказані як зарплата (майже мінімальна), хоча Валентина Поворозник є співвласником двох фірм: ТОВ «ЛЕСТА-А» (ЄДРПОУ 35755480) і ТОВ «Електронний розрахунковий центр» (ЄДРПОУ 36589578). Рід діяльності першої – торгівля кольоровими металами, другий – грошові платежі, пов’язані з Укрпоштою. Тобто навряд чи ці фірми є збитковими і не приносять своїм власникам ніяких доходів. Але Поворозник в своїх деклараціях воліє «прибіднятися». Настільки, що в 2016 році ще й випросив у свого шефа Кличко матеріальну допомогу з міського бюджету у розмірі своєї місячної зарплати, для «вирішення соціально-побутових питань». Це йому явно сподобалося, і в 2017 році він отримував допомогу ще два рази: в серпні (на оздоровлення) та грудні (на побутові потреби).

Односельчани та родичі

Поворозник Микола Юрійович народився 10 квітня 1972 року в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області. Після восьмого класу поступив у Львівське суворовське училище (нині – Державний ліцей військово-фізичної підготовки імені героїв Крут), а потім в Київський військовий інститут управління і зв’язку, на факультет «автоматизовані системи управління», який він закінчив у 1995 році з дипломом інженера електронної техніки. Так, відразу на думку спадає фірма електронних платежів, записана на його дружину!

Після закінчення училища, з літа 1995-го по жовтень 2001-го року Микола Юрійович служив в ЗСУ, у військовій частині в Гостомелі, де дослужився до капітана. А потім звільнився, але, на відміну від багатьох колишніх військових, не пішов у бізнес, не в охорону і не в міліцію, а чиновники. Причому, відразу ж отримавши роботу в Київській міській державній адміністрації (КМДА), а з 90-х називається колишній Київський виконком. І не яку-небудь, а місце головного спеціаліста відділу з питань підприємництва. А вже в 2003-му Поворозник став заступником начальника управління ліцензування Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва КМДА – і очолив його в 2006-м.

Це була не просто хлібна, це була дуже «блатна» робота, тому що фактично в руках Поворозника перебувала доля всього бізнесу Києва. Без видаваних їм ліцензій фірми не могли почати роботу, розширюватися, будувати нові об’єкти. Відповідно, для того, щоб отримати ці ліцензії швидко і без закарлючок, вимагалося «доплатити» — такі корупційні «традиції» поширилися по всій Україні. Не упускав вигоди і Поворозник: за інформацією джерел SKELET-info, за ліцензію вартістю 255 гривень він нібито брав зверху ще 5 000 доларів! Ці ж джерела стверджують, що Поворозника прикривав якийсь кум або колишній товариш по службі, що працює в столичному УБОЗУ.

Однак такого «підприємливого» чиновника, навіть має кума в УБОЗ, швидко «зжерли» б його колеги і начальники КМДА – якби він працював один, а не в команді. А Поворозник, навпаки, пересидів у КМДА дуже багатьох, при ньому змінилося півдюжини столичних градоначальників! Крім того, не кум ж з УБОЗ призначав його на ці хлібні посади! Але тоді хто? Відкрити цю таємницю нам допоможуть все ті ж декларації Миколи Поворозника, через які ми виходимо на належні їм ТОВ, а потім – на його компаньйонів.

Поворозник, будучи чиновником, формально не займався бізнесом – оформляючи семейнные фірми на дружину. Однак сам він є співзасновником Благодійного фонду «Ніхто крім нас» (ЄДРПОУ 36923977). Уже виходячи з назви (девіз радянських ВДВ) зрозуміло, що фонд має відношення до військових. Дійсно, він був створений при Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас» (ЄДРПОУ 36281439), яка починалася як одне з об’єднань «афганців» та інших ветеранів локальних конфліктів. Потім у неї почали приймати взагалі всіх, хто носив і носить погони, а в останні роки і ветеранів АТО. Поворозник ні в якому конфлікті не брав, але у цьому об’єднанні його цікавлять гроші – адже він співзасновник створеного при ньому фонду, що займається благодійною допомогою та волонтерською діяльністю. А, як відомо з українських ЗМІ, кмітливі люди «наволонтерили» собі мільйонні статки. Тобто і тут скромний чиновник Поворозник «сидить на грошах», прямо Корейко якийсь!

Так ось, ще одним співзасновником фонду «Ніхто крім нас» є Білич Віктор Олександрович – дуже добре відома киянам особистість. Разом з Михайлом Голицею, Миколою Негричем і Вячеславов Непопом його називають членом т. н. «будівельного клану» в керівництві КМДА. Будівельного, тому що ця угруповання компаньйонів-свояків склалася навколо будівельного бізнесу, увійшла в київську владу за мера-будівельника Олександра Омельченка, і всі ці роки, досі, контролює найбільші будівельні підприємства Києва «Житлоінвестбуд-УКБ», «Київміськбуд», «Фундамент» і ін

Заглянувши в біографію Віктора Билыча, ми побачимо, що він народився 13 березня 1964 року в селі… Святець Теофіпольського району Хмельницької області. Тобто він односелець Миколи Поворозника! Більше того, деякі джерела стверджують, що дружини Поворозника і Билыча – сестри, чи ні рідні. Хоча це навряд чи, тому що у них різні по батькові. Його дружина Білич Наталія Миколаївна зараз працює, стараннями чоловіка і його односельця Поворозника, начальником Відділу по роботі з персоналом КМДА, а заодно володіє ТОВ «Сіті-Прайм» (ЄДРПОУ 40945001), цього нітрохи не бентежачись.

Віктор Білич теж колись був майже військовим – у нього освіта авіаційного інженера, він кілька років працював на Київському заводі Антонова, де зійшовся з Непопом на теми МЖК, і по цій же темі здружився з Омельченком. У 1994-му Білич став заступником керівника Київського ФДМ, а в 2000-2006 р. р. очолював Головне управління з питань підприємництва КМДА. Так-так, все правильно: це саме Віктор Білич в 2001 році взяв до себе в управління Миколи Поворозника, і саме він просував його кар’єрними сходами. Додамо: і якщо інформація про «заробітки» Поворозника на ниві видачі ліцензій вірна, то своїм наваром він ділився, в першу чергу, з Билычем. Але, підкреслимо, сам Білич – лише один з членів «будівельної мафії» в КМДА, виросла там ще за Омельченка і зберігає свої позиції і досі.

При Черновецькому Білич пішов працювати в «Житлоінвестбуд», але Поворозник залишився працювати в КМДА. У грудні того ж року він став начальником Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва і, за інформацією джерел, «торгівля дозволами і ліцензіями була ще більш розширена. У 2012-му Поворозник став заступником начальника Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА, одночасно очолюючи відділ видачі дозвільних документів. У 2013-му він став заступником начальника Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА (і продовжував очолювати відділ видачі дозволів), через кілька місяців — вже заступником, а потім і директором Департаменту економіки та інвестицій КМДА. В цьому кріслі він і пережив другий Майдан.

І ось у січні 2016-го Поворозника призначають заступником голови КМДА, доручивши йому координацію департаменту економіки і інвестицій, бюджету і фінансів, податкової політики та банківської діяльності, а також тендерні закупівлі. Причому, цю посаду для нього спеціально заснував Віталій Кличко. Погодьтеся, дивно, що і за Омельченка, і при Черновецькому, і при Попові, і при Кличко бравому капітану-зв’язківцеві доручають посади, на яких гроші самі липнуть до рук. Корупція при цьому цвіте, але сам Поворозник вдає з себе чесного безсрібника, що живе на зарплату. Дійсно, немов Корейко в «Геркулесі»!

А з грудня 2017-го Микола Поворозник став першим заступником мера столиці, то тепер він фактично керує Києвом, коли Кличко чимось зайнятий або перебуває у своїх роз’їздах. Звичайно ж, призначення заступників голови КМДА відбувається за погодження з Кабміном – куди Поворозник регулярно ходив ще з лютого 2015-го. І схоже, що там у нього теж є покровителі.

Сергій Варіс, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Микола Поворозник: Корейка з КМДА, або скромний оператор фінансових схем. ЧАСТИНА 1 оновлено: Січень 3, 2019 автором: creator