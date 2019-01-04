Масове ДТП у США забрав життя семи людей

Вогонь був настільки сильним, що пошкодив ділянку дороги.
В американському штаті Флорида в окрузі Алачуа через зіткнення двох вантажівок і двох пасажирських автомобілів загинули сім чоловік.
Під час рятувальної операції пожежники витягли з палаючих автомобілів ще сім чоловік – вони отримали травми, деякі з них серйозні.
Що стало причиною загибелі семи осіб – люди померли при аварії або через вогонь – поки невідомо. Поліція веде розслідування.
За даними пожежної служби округу Алачуа, загорання вдалося ліквідувати.