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Масове ДТП у США забрав життя семи людей

04.01.2019

Массовое ДТП в США унесло жизни семи людейВогонь був настільки сильним, що пошкодив ділянку дороги.

В американському штаті Флорида в окрузі Алачуа через зіткнення двох вантажівок і двох пасажирських автомобілів загинули сім чоловік.

Під час рятувальної операції пожежники витягли з палаючих автомобілів ще сім чоловік – вони отримали травми, деякі з них серйозні.

Що стало причиною загибелі семи осіб – люди померли при аварії або через вогонь – поки невідомо. Поліція веде розслідування.

За даними пожежної служби округу Алачуа, загорання вдалося ліквідувати.

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