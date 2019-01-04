Суд у Грузії призначив дату засідання у справі затриманих українців

Судовий розгляд призначено на 24 січня.

Суд над громадянами України, затриманими 2 грудня 2018 року в Тбілісі, відбудеться 24 січня. Про це сьогодні повідомив адвокат Гіоргій Ростомашвили.

За словами адвоката, всі затримані заперечують звинувачення в незаконному зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин. Ростомашвили також повідомив, що затримані “на прохання рідних і близьких припинили голодування, продовжується в тюремному закладі більше 20 днів”. За словами правозахисника, уряд України не зверталася до грузинської влади з питання затримання українських громадян.

Нагадаємо, колишні військовослужбовці були затримані в ніч на 2 грудня в одному з готелів Тбілісі. При обшуку їх номерів поліцейські знайшли два пістолети і саморобний автомат, а також боєприпаси і вибухові речовини. За інформацією грузинських ЗМІ, колишні військові прибули в Тбілісі за дорученням екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і колишнього командира батальйону “Донбас”, депутата Верховної Ради України Насіння Семенченко. Затримані своєї провини не визнають.