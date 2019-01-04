АМКУ дозволив Фиале купити офіс «Фортуна-банку» в Києві

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали купити офіс «Фортуна-банку» в Києві, йдеться у повідомленні комітету.

«Надано дозвіл компанії Dragon Capital на опосередковане (через ТОВ «Инвесткапитал») придбання активів у вигляді нежилих приміщень, що належать «Фортуна-банку» в Києві», — повідомили в АМКУ.

За словами Фіали, сума угоди — 170 млн грн. Будівля банку площею чотири тисячі квадратних метрів знаходиться в Подільському районі Києва за адресою вул. Боричів Тік, 35В.

Раніше SKELET-info повідомляв, загальна сума збитків, заподіяних внаслідок фінансових махінацій «Фортуна-банку», становить 2,23 млрд грн, з яких 1,84 млрд грн — заборгованість за кредитами пов’язаним особам.

До цього АМКУ дозволив інвестиційному фонду Dragon Capital придбати ТОВ «Аскор Компанії», що управляє торговим центром Sky Park у Вінниці.

До цього входить у Dragon Capital компанія New Ukraine PE Holding придбала столичні бізнес-центри «Євразія» та «Прайм» у «БТА Банку».

Також нещодавно Dragon Capital придбала телерадіоканал ТРК Радіо-Ера у народного депутата Олександра Деркача.