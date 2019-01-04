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У Парижі затримали одного з лідерів “жовтих жилетах”

04.01.2019

В Париже задержали одного из лидеров “желтых жилетов”

Один з лідерів протестного руху “жовтих жилетах” Ерік Друе був затриманий в Парижі ввечері в середу, 2 січня.

Чоловік прямував до Єлисейських полів, де його чекали інші учасники акції протесту, коли його затримали. Вони збиралися запалити свічки у пам’ять про загиблих під час мітингів.

Адвокат активіста стверджує, що його клієнта затримали безпідставно.

У червні Друе судили за незаконне носіння зброї. Згідно з французьким законодавством, за незаконні маніфестації йому загрожує до півроку позбавлення волі.

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