У Парижі затримали одного з лідерів “жовтих жилетах”

Один з лідерів протестного руху “жовтих жилетах” Ерік Друе був затриманий в Парижі ввечері в середу, 2 січня.

Чоловік прямував до Єлисейських полів, де його чекали інші учасники акції протесту, коли його затримали. Вони збиралися запалити свічки у пам’ять про загиблих під час мітингів.

Адвокат активіста стверджує, що його клієнта затримали безпідставно.

У червні Друе судили за незаконне носіння зброї. Згідно з французьким законодавством, за незаконні маніфестації йому загрожує до півроку позбавлення волі.