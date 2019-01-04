Скандальна німецька партія заговорила про вихід Німеччини з ЄС

AfD також хоче приєднатися до партій, які захищають Європу від того, що вони вважають “ісламізації”.

До 2024 року Євросоюз повинен бути повністю змінений”, а в іншому випадку Німеччина повинна розглянути можливість виходу з блоку.

Таке в своїй програмі заявила скандальна правопопулистическая партія “Альтернативи для Німеччини”.

Зараз склад Європейського Парламенту – 751 член, а вони закликають скоротити його до 100 депутатів, які обираються національними парламентами, відмовитися від європейських виборів і відновити національні валюти.

Якщо наші фундаментальні підходи реформування існуючої системи ЄС не можуть бути реалізовані в рамках одного законодавчого періоду, то програмний комітет партії вважає “Dexit” до 2024 року абсолютно необхідним,

– написала в партії.

AfD також хоче приєднатися до партій, які захищають Європу від того, що вони вважають “ісламізації”.

Вибори в Європарламент повинні пройти 23-26 травня 2019 року.