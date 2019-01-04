“Люди валяються горілі!” У мережі спливло нове відео з вибухом “начиненою” маршрутки у Магнітогорську

Свідки НП з маршруткою у російському Магнітогорську оприлюднили ще одне відео з моментом вибуху і загоряння автомобіля.
На кадрах, викладених на YouTube, видно, що пожежа супроводжувалася пострілами.
Мер міста Сергій Бердніков заперечує зв’язок між вибухом газу у житловому будинку, де загинули 39 людей, і спалахом “Газелі”.
Однак деякі російські ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела повідомили, що в Магнітогорську проводиться спецоперація по затриманню підозрюваних терористів, причетних до інциденту.
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