“Люди валяються горілі!” У мережі спливло нове відео з вибухом “начиненою” маршрутки у Магнітогорську

Свідки НП з маршруткою у російському Магнітогорську оприлюднили ще одне відео з моментом вибуху і загоряння автомобіля.

На кадрах, викладених на YouTube, видно, що пожежа супроводжувалася пострілами.

Мер міста Сергій Бердніков заперечує зв’язок між вибухом газу у житловому будинку, де загинули 39 людей, і спалахом “Газелі”.

Однак деякі російські ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела повідомили, що в Магнітогорську проводиться спецоперація по затриманню підозрюваних терористів, причетних до інциденту.