У США назвали нову загрозу для НАТО

Придбання Анкарою російських С-400 загрожує безпеці всіх літаків НАТО.

Придбання Анкарою російських С-400 загрожує безпеці всіх літаків НАТО. Тому турецькі влади повинні вибрати між придбанням американських винищувачів F-35 і російських ЗРК С-400.

Про це заявив американський сенатор від Демократичної партії Кріс Ван Холлен.

Він зазначає, що плани Анкари, яка є членом НАТО, на закупівлю російських ЗРК С-400 загрожуватимуть безпеці не тільки американських винищувачів F-35, але і потенційно всіх повітряних суден НАТО.

На мою думку, у Туреччині є простий вибір. Вона може придбати F-35 або С-400. Країна не може мати і те, і інше,

– зазначив Холлен.

Нагадаємо, раніше новий глава комітету сенату США зі збройних сил Джеймс Інхоф заявив, що Туреччині потрібно зробити вибір між Росією і країнами Заходу. Крім того, в держдепі США заявили, що можуть накласти санкції на Туреччину, якщо країна НАТО купить військове озброєння в Росії.

Що відомо про ЗРК С-400?

Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, “Тріумф” відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відома на Заході як “Зона заборони доступу”. Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.