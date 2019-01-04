У Конгресі взяли два проекти бюджету, припиняючі шатдаун в США

Палата представників американського Конгресу ухвалила два законопроекти про фінансування уряду для завершення “шатдауна”.

Зокрема, мова йде про фінансування міністерства внутрішньої безпеки до 8 лютого 2019 року і інших відомств до 30 вересня.

Згідно з підсумками голосування за перший документ проголосували 239 конгресменів, проти – 192. Другий підтримали 241, були проти 190 осіб.

Головною причиною розбіжностей між партіями було фінансування робіт з будівництва стіни на кордоні з Мексикою, за яку виступає адміністрація президента Дональда Трампа і багато республіканців. У прийнятому документі запитані президентом $5 млрд на ці цілі не передбачені.

Очікується, що лідери конгресу від обох сторін зустрінуться з президентом у Білому домі в п’ятницю вранці.

В адміністрації Трампа вже заявили, що виступають проти цих законопроектів і будуть радити президенту накласти на нього вето. На цей випадок демократами підготовлений окремий тимчасовий бюджет для Міністерство внутрішньої безпеки, яке займається будівництвом стіни.