Четверо туристів пропали безвісти після сходження лавини в Норвегії

Сильний снігопад і погана видимість завадили рятувальних робіт.

У північній Норвегії в популярному серед лижників регіоні Тромс в результаті сходження лавини 2 січня, ймовірно, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вести.

Зазначається, що у рятувальників “більше немає ніяких надій знайти когось живим”, так як “неможливо прожити майже два дні у снігу”.

Серед зниклих лижників були жінка зі Швеції і троє чоловіків із Фінляндії. Туристи зникли у середу, 2 січня, близько 15:00 за Гринвічем.

Пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптера була розпочата після сходження лавини шириною 300 метрів. У четвер, 3 січня, сильний снігопад і погана видимість завадили рятувальних робіт.

Також повідомляється, що існує високий ризик сходження нової лавини.