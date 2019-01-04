У центрі Відня вибухнула машина

Поки точно невідомо, що стало причиною вибуху є постраждалі.

В даний час точно невідомо, що стало причиною вибуху є постраждалі. В результаті вибуху автомобіль зайнявся. На місце прибула поліція, пожежники та швидка допомога.

Нагадаємо, в сирійському місті Афрін у неділю, 16 грудня 2018, в результаті вибуху автомобіля на продуктовому ринку загинуло щонайменше 8 людей, ще 24 отримали поранення.

До цього на японському острові Хоккайдо в одному з ресторанів міста Саппоро, прогримів сильний вибух, в результаті якого постраждала щонайменше 41 людина.