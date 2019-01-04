У Польщі блискавка влучила в літак

В пасажирський літак авіакомпанії Wizz Air, який у четвер вранці здійснював авіарейс за маршрутом Гданськ-Ставангер (Норвегія), незабаром після старту потрапила блискавка.

“Дотримуючись заходів безпеки літак повернуто в Гданськ. Посадка відбулася без проблем”,- повідомили в Wizz Air.

За інформацією представника аеропорту в Гданську Міхала Даргача, літак повернувся в аеропорт через 10 хвилин після старту. Посадка була здійснена у штатному режимі.

Авіакомпанія провела технічний огляд літака. На маршруті Гданськ-Ставангер в четвер спостерігалася затримка в повітряному русі.