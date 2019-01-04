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Великобританія звернулася до Росії з-за арешту «шпигуна»

04.01.2019

Великобритания обратилась к России из-за ареста «шпиона»МЗС Великобританії закликав Кремль не маніпулювати затриманням колишнього морського піхотинця США.

Сьогодні, 4 січня, Великобританія закликала Росію не використовувати затриманого в Москві Підлоги ділеп, уїла, нібито підозрюваного в шпигунстві, для досягнення своїх дипломатичних цілей. Про це заявив глава Форін-офісу Джеремі Хант.

“Окремі особи не повинні бути пішаками для досягнення дипломатичних цілей. Ми дуже стурбовані через Статі ділеп, уїла, ми запропонували консульську допомогу”, – сказав глава МЗС Великобританії.

За його словами, “США займають лідируючу позицію в цьому питанні, оскільки Уїлан має подвійне громадянство – Великобританії і США.

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