МЗС Великобританії закликав Кремль не маніпулювати затриманням колишнього морського піхотинця США.

Сьогодні, 4 січня, Великобританія закликала Росію не використовувати затриманого в Москві Підлоги ділеп, уїла, нібито підозрюваного в шпигунстві, для досягнення своїх дипломатичних цілей. Про це заявив глава Форін-офісу Джеремі Хант.

“Окремі особи не повинні бути пішаками для досягнення дипломатичних цілей. Ми дуже стурбовані через Статі ділеп, уїла, ми запропонували консульську допомогу”, – сказав глава МЗС Великобританії.

За його словами, “США займають лідируючу позицію в цьому питанні, оскільки Уїлан має подвійне громадянство – Великобританії і США.