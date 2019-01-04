Вибух будинку в Магнітогорську: всі 39 загиблих упізнані

Російські рятувальники витягли 39 тел при розборі завалів житлового будинку в Магнітогорську. Серед них — 6 дітей. За словами рятувальників, під уламками більше нікого немає.

“З використанням спеціальної висотної техніки з напівзруйнованих 7 квартир під’їзду багатоповерхівки в перші години після трагедії було врятовано 18 осіб. Ще 6 осіб, в тому числі 2 дітей співробітники МНС врятували в ході подальшої операції вже безпосередньо при розборі завалу. Всі постраждалі були доставлені в медичні установи. Один з врятованих дітей, 10-місячний малюк доставлений до Москви, в НДІ дитячої хірургії та травматології”, — додали в МНС РФ.

Три під’їзди в будинку вирішили розібрати: це 5, 6 і 8 — сусідні з повністю знищеним 7. Під’їзди з 1 по 4 та з 9 по 12 визнали безпечними для проживання.

З місця НС вивезено близько 2 тисяч кубічних метрів уламків. Пошуково-рятувальна операція перейшла в стадію інженерно-будівельної.

2 січня був оголошений днем жалоби в Челябінській області. У місті ж скасовані розважальні заходи. Люди несуть іграшки, свічки та квіти до місця трагедії.

Магнітогорськ

МНС РФ