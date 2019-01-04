Вибух у центрі Відня: нові подробиці

Постраждалих немає



В результаті інциденту з палаючим автомобілем на площі Карлсплатц в центрі Відня постраждалих немає. Про це повідомляє Австрійське агентство друку з посиланням на пожежну службу міста.

“Постраждалих немає, двоє людей, які були в автомобілі, вчасно покинули його”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій і пасажир автомобіля спочатку навіть не помітили полум’я, яке виривалося з задньої частини кузова, і продовжували рух у напрямку Віденської опери. Тільки завдяки іншим учасникам дорожнього руху вони дізналися про займання і вчасно встигли покинути авто.

Вогонь загасили пожежники, машина згоріла дотла. При цьому частково перекривалися прилеглі вулиці, у результаті чого в районі інциденту утворилися затори.