“Росія? До побачення!” Українки поставили на місце російського пропагандиста в США

Дві літні жінки-українки красиво приструнили російського журналіста в США, який ставив їм провокаційні історичні питання з прокремлівським акцентом.

Так, вони нагадали пропагандисту, як Росія вкрала в України помісну церкву, а також порадили згадати, що країни-агресора зовсім не існувало, коли Київська Русь була однією з найсильніших держав. Відео розмови опубліковано на Youtube-каналі “Антиватник”.

Все почалося з того, що росіянин підійшов до жінок і запитав, звідки вони, оскільки нібито почув їх слов’янський акцент. Він відразу заявив, що приїхав з Росії, на що співрозмовниці прореагували вороже.

“Ми не з Росії, ми українці. А ви Росія? А, ну так до побачення”, — жорстко відповіла одна з жінок. Росіянин сторопів від такої категоричної відповіді і запитав у неї, чому вона така непривітна. “Тому що ви нас атакувати, не даєте нам жити спокійно, кажете, що то все ваше”, — обурилася українка.

Росіянин, у свою чергу, заявив, що так стверджують у нібито брехливих українських новинах і порадив опонентці дивитися російське телебачення.

У цей момент до розмови приєдналася друга жінка, яка також дала пропагандистові відсіч.

“Я не розумію по-російськи, тому що я ніколи по-російськи не говорила. Я американка, американка українського походження, українка”, — відрізала вона.

Її подруга також підкреслила, що є українкою, і запитала росіянина, що живе він у США і відчуває різницю між ними і своєю рідною країною.

Однак журналіст заявив, що приїхав як турист і перейшов до спроби чергової провокації. “Зараз така ситуація, коли між Росією і Україною церковний розкол відбувається. Ви за те, щоб автокефалія була?” — звернувся він до нових знайомих.

Одна з жінок парирувала йому, що Україна мала свій патріархат ще у 1680 році, проте Росія привласнила його собі, а тепер не хоче повертати.

“А я думав, ми разом Київська Русь”, — нахабно відповів їй росіянин, чим ще більше розлютив українок.

“Яка Київська Русь? Є Україна і Володимир Великий. Москви ще не було, коли був Володимир Великий. Там була маленька дірочка, де Москва тепер стоїть”, — припинили його випади жінки.

Наостанок росіянин поставив українкам питання, який викликав у них подив. “Добре, можна запитати: а що давнє — Україна чи Росія?” — звернувся він до жінок. Вони, переглянувшись, в один голос відповіли йому, що, безумовно, Україна.