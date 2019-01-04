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Похорон Кріса Кельмі будуть закриті навіть для друзів

04.01.2019

Похороны Криса Кельми будут закрыты даже для друзей

Рідні Кріса Кельмі, російського композитора і музиканта, про смерть якого стало відомо 2 січня, прийняли рішення провести закриті похорони, на яких не будуть присутні навіть його друзі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав музичний продюсер Андрій Разін

Похороны Криса Кельми будут закрыты даже для друзей
«З жалем змушений повідомити, що родичами Кріса Кельмі прийнято рішення поховати його інкогніто без прощання з друзями. Оскаржувати таке рішення не можу, але в корені з ним не згоден», – написав Разін, додавши, що Кельмі був великим артистом і заслуговує бути похованим з усіма належними почестями.

Більш того, за словами Разіна, він висловив родині Кельмі готовність взяти на себе всі фінансові витрати з організації похорону так, як це було у випадку зі смертю Євгена Осика. «Я був готовий взяти на себе всі витрати з організації похорону, як було у випадку з Женею Осиним. Але цього не сталося. Шкода, адже Кріс був великим артистом і заслуговував, щоб його проводили з усіма почестями», – пише Разін. Нагадаємо, передбачається, що Кріс Кельмі помер 1 січня із-за проблем з серцем. Друзі та близькі музиканта прекрасно знали, що у нього серйозні проблеми з алкоголем.

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