Похорон Кріса Кельмі будуть закриті навіть для друзів

Рідні Кріса Кельмі, російського композитора і музиканта, про смерть якого стало відомо 2 січня, прийняли рішення провести закриті похорони, на яких не будуть присутні навіть його друзі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написав музичний продюсер Андрій Разін



«З жалем змушений повідомити, що родичами Кріса Кельмі прийнято рішення поховати його інкогніто без прощання з друзями. Оскаржувати таке рішення не можу, але в корені з ним не згоден», – написав Разін, додавши, що Кельмі був великим артистом і заслуговує бути похованим з усіма належними почестями.

Більш того, за словами Разіна, він висловив родині Кельмі готовність взяти на себе всі фінансові витрати з організації похорону так, як це було у випадку зі смертю Євгена Осика. «Я був готовий взяти на себе всі витрати з організації похорону, як було у випадку з Женею Осиним. Але цього не сталося. Шкода, адже Кріс був великим артистом і заслуговував, щоб його проводили з усіма почестями», – пише Разін. Нагадаємо, передбачається, що Кріс Кельмі помер 1 січня із-за проблем з серцем. Друзі та близькі музиканта прекрасно знали, що у нього серйозні проблеми з алкоголем.