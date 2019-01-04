Трамп вважає себе самим успішним американським президентом

Президент США заявив, що два роки його правління були найуспішнішими з усіх попередніх



Американський президент Дональд Трамп вважає перші два роки свого правління влада найуспішнішими в історії США, а себе самого – найпопулярнішим президентом в історії республіканської партії.

“Як я вже неодноразово говорив, якщо демократам дістанеться Палата представників або Сенату, фінансові ринки впадуть. Ми виграли вибори в Сенат, вони – в Палаті. Все устаканиться”, – написав він у своєму Twitter.

Президент продовжив, звинувативши представників Демократичної партії в спробах при притягнути його до відповідальності, оскільки “вони знають, що не зможуть перемогти в 2020 році.

“Занадто великий успіх! Як можна притягнути до відповідальності президента, який виграв, мабуть, найбільші вибори всіх часів, не зробив нічого поганого (в тому числі і змову з Росією – в змову вступили демократи), у якого були найуспішніші перші два роки правління серед інших президентів і який є найпопулярнішим республіканцем в історії партії з підтримкою у 93%?” – резюмував Трамп.

Нагадаємо, що Трамп уже не вперше називає себе найпопулярнішим політиком-республіканцем за всю історію партії – аналогічну заяву він робив минулого літа.