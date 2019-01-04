У Швеції зафіксовано випадок захворювання лихоманкою Ебола

Пацієнт перебував у міських районах Бурунді близько трьох тижнів і повернувся у Швецію три тижні тому.



У Швеції госпіталізували хворого з підозрою на лихоманку Ебола. Хворого виявили в лікарні міста Енчепінг в 80 км від столиці. Після цього його доставили в госпіталь Університету Уппсали.

Поки невідомо, чи відвідував хворий вогнища інфекції до того, як проявилися симптоми.

“Пацієнт перебував у Бурунді близько трьох тижнів і повернувся у Швецію три тижні тому, повідомив головний медичний директор Упсальського регіону Мікаель Келер”, – йдеться в повідомленні.

Келер також сказав, що хворий відвідав “в основному міські райони в Бурунді, де, наскільки ми знаємо, не було активної лихоманки Ебола”. Але пацієнт показав потенційні симптоми Еболи, включаючи блювання кров’ю, після прибуття в лікарню, – пояснив він.

Келер підкреслив, що поки це тільки підозра, результати аналізів будуть відомі трохи пізніше.

Влада заявила, що відділення невідкладної допомоги в Енчепінг в даний час закрито, а за персоналом, який контактував з пацієнтом, спостерігають.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Демократичної республіки Конго підтвердило дев’ять летальних випадків після спалаху лихоманки Ебола.