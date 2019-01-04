Колишній український макаронний магнат запустив виробництво смартфонів

Один з найбагатших людей В’єтнаму, виріс на бізнесі в Україні, запустив виробництво смартфонів і будує tech-екосистему.

«Ми хочемо вкладати значні кошти в дослідження і застосування нових технологій і методів, що сприяють становленню В’єтнаму на карті світу», – сказав Нгуєн В’є Куанг, віце-голова і виконавчий директор Vingroup.

Vingroup представила свої чотири моделі смартфонів під торговою маркою Vsmart в середині грудня. Телефони повинні бути доступні для споживачів у В’єтнамі, а також на зарубіжних ринках, таких як Росія та Іспанія. На внутрішньому ринку ціни на телефони були встановлені на рівні $107 – 270.

Приблизно в той же час конгломерат також повідомив, що йому належить 51% акцій іспанського виробника смартфонів BQ. Компанія, що базується в Мадриді, дотримується стратегії, аналогічної китайської Xiaomi, яка продає телефони з висококласними характеристиками, зберігаючи при цьому ціни на вкрай низькому рівні.

VinSmart, підрозділ, що виробляє телефони в партнерстві з BQ також повідомило, що досягла угоди про права інтелектуальної власності з Qualcomm, американською компанією по виробництву напівпровідникового та телеком-обладнання.

Ця угода є частиною більш широкого партнерства, яке дозволить двом компаніям працювати над створенням більшої кількості смартфонів, пристроїв 5G, IoT, штучного інтелекту (AI) та автомобілів.

Метою Vingroup є вихід за межі своєї промислової бази і розвиток екосистеми електроніки та інтелектуальних пристроїв.

“Це прикметна траєкторія для компанії, яка була заснована Фам як бізнес з виробництва локшини швидкого приготування в Україні ще в 1990-х роках”, – пише Forbes.

Нагадаємо, Vingroup була заснована Фам в Україні в 1993 році як Technocom. Спочатку виробляючи сушені продукти, такі як локшина швидкого приготування, в основному під брендом Mivina, в 2000 році компанія почала свою діяльність у В’єтнамі. Всього у Vingroup 48 дочірніх компаній.

З 2007 року Vingroup котирується на фондовій біржі Хошиміну.

У 2010 році Vingroup продала свою українську компанію Nestlé за $150 млн.