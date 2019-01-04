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Турецька преса підтверджує, що 6-го січня України урочисто буде вручено Томос

04.01.2019

Турецкая пресса подтверждает, что 6-го января Украине торжественно будет вручен Томос

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