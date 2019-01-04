Сербія заборонила вбивство тварин для виробництва хутра

“Заборона був прийнятий в 2009 році, але його вступу в силу було відкладено на 10 років, щоб ті, хто займається цією діяльністю, могли підготувати свій бізнес”, – йдеться в повідомленні.

Причини скасування дозволу на розведення і вбивства тварин для виробництво хутра не лише етичні, а й екологічні.

Закон, що дозволяє розведення тварин, за винятком собак і кішок, діє до 2028 року.

Сьогодні Австрія, Великобританія, Нідерланди, Люксембург, Чехія, Македонія, Словенія повністю заборонили діяльність підприємств хутрової промисловості.

Ряд країн встановили перехідні строки для остаточного припинення подібного виробництва (Бельгія, Данія, Норвегія, Естонія, Хорватія, Боснія і Герцеговина), або ввели настільки суворі умови для здійснення цієї діяльності, що в цих країнах вже не розводять тварин для хутра (Німеччина, Швеція, Швейцарія, Іспанія).