В Італії пограбували інкасаторів з допомогою екскаваторів

Четверо зловмисників заблокували фургон двома вантажівками на державній автомагістралі.



Італійська поліція розшукує грабіжників, які вкрали 2,3 млн євро з банківського фургона. Автомобіль грабіжники зловили в пастку на шосе.

Четверо зловмисників заблокували фургон двома вантажівками на державній автомагістралі біля міста Барі, а потім вистрілила у повітря, щоб залякати охоронців.

Злочинці використовували два екскаватора, щоб розкрити задню частину фургона і забрати готівку.

Троє охоронців у фургоні не постраждали. Обидві вантажівки були підпалені, а екскаватори були залишені на місці пограбування.

Грабіжники в масках, у яких, як стверджується, було автоматичну зброю, втекли на двох автомобілях. Гроші призначалися для виплати пенсій в сусідньому місті Матьора.