У Харкові чиновника райадміністрації спіймали на хабарі

За 60 тисяч гривень чиновник обіцяв «закрити очі» на те, що у бізнесмена працює неоформлений працівник.

За даними слідства, 54-річний чиновник отримав від місцевого підприємця 60 тис. грн. В обмін на таку суму чиновник обіцяв «закрити очі» на те, що у бізнесмена працює неоформлений працівник. У відповідності з законодавством України за допуск до роботи працівника без трудового договору передбачено штраф у сумі понад 100 тис. грн.

Половину суми підприємець передав начальнику управління наприкінці грудня минулого року. Під час отримання другого “траншу” у розмірі 30 тисяч гривень чиновника затримали. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище). Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.