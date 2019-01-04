У Мінфіні пояснили, чому за їх даними бюджет України перевиконано, а за даними Держказначейства – немає

Вона зазначила, що планові доходи держбюджету на 2018 рік по загальному і спецфондом складають 918,1 млрд грн згідно з законом про держбюджет на 2018 рік та внесеними до нього змінами, проте Держказначейство виходить з очікуваних головними розпорядниками власних надходжень (939 млрд грн).

Згідно з даними ДКСУ, у грудні 2018 року держбюджет отримав 84,87 млрд грн, що на 5,2 млрд грн, або 6,5% вище планового показника і на 15,5 млрд грн, або 22,4% більше порівняно з груднем 2017 року.

За інформацією Держказначейства, загальний фонд держбюджету в 2018 році був недовиконаний за доходами до плану на 1,1% – 833,6 млрд грн, що на 19,3% більше 2017 року. У тому числі в грудні загальний фонд отримав 72,7 млрд грн, що на 2,9% більше плану.

У той же час О. Маркарова уточнила, що доходи загального фонду в минулому році щодо планових показників, закладених у законі про держбюджет, недовиконані на 0,1%, а за спецфондом перевиконання склало 25,6%.

Порівняно з 2017 роком доходи держбюджету зросли на 134,3 млрд грн, або на 17%, вказує ДКСУ.

Як зазначено в матеріалах Держказначейства, податкові надходження в 2018 році принесли бюджету 390,6 млрд грн, що на 0,5% менше плану і на 18,7% більше торішнього показника.

У грудні податкові надходження були перевиконані на 0,1% щодо запланованого показника і досягли 32,9 млрд грн. Порівняно з груднем-2017 податкові надходження минулого місяця зросли на 26%, свідчать дані ДКСУ.

При цьому митні надходження у грудні 2018 року недовиконано на 13,8% відносно плану – вони склали 29,6 млрд грн. Порівняно з груднем-2017 митні надходження у грудні-2018 були на 1,7% менше.

В цілому в 2018 році доходи від митних надходжень не дотягли до плану на 1,4% і становили 338,8 млрд грн, хоча це на 11,5% більше порівняно з 2017 роком.

Грудневий план з ГФС був недовиконаний на 7% при надходженнях у 62,5 млрд грн, а за весь 2018 рік – на 0,9% при надходженнях у бюджет за цей період в 729,4 млрд грн.

Як уточнило ДКСУ, у 2018 році відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) перевищило показник за 2017-й на 9,7% і досягло 131,6 млрд грн. У тому числі в грудні цього року відшкодування ПДВ составило10,05 млрд грн, що на 11,4% більше порівняно з груднем-2017.

Національний банк (НБУ) перерахував в 2018 році на 5,9 млрд грн або на 11,7% менше очікуваного показника – 44,6 млрд грн, у грудні відрахування відсутні.

Доходи місцевих бюджетів у грудні склали 20,2 млрд грн, що на 3,8% перевищує минулорічний показник і 10,8% – плановий. А в цілому в 2018 році місцеві бюджети отримали 244,2 млрд грн, що на 0,8% перевищує план і на 15% – доходи місцевих бюджетів в 2017 році.

Згідно з даними ДКСУ, надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в грудні-2018 збільшилися до грудня-2017 на 20,8% – до 24 млрд грн. А в цілому за 2018 рік надходження від ЄСВ склали 228 млрд грн, що на 26% більше показника за позаминулий рік.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в 2018 році визначено в розмірі 917,9 млрд грн, витрати – на рівні 991,7 млрд грн.