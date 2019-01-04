У США не називають точних термінів виведення своїх військ з Сирії

Висновок військових буде відбуватися таким чином, щоб не дати терористам з “Ісламської держави” знову посилитися.



Влада США не можуть назвати точні терміни виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на держдепартамент США в п’ятницю.

“У нас немає точних термінів виведення наших військових з Сирії”, – наводять видання слова неназваного представника держдепу.

При цьому він підтвердив, що американські війська залишають Сирію. За його словами, виведення військових буде відбуватися таким чином, щоб не дати терористам з “Ісламської держави” знову посилитися.

Раніше сьогодні держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що процес виведення американський військових з Сирії йде.

Нагадаємо, 19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про перемогу над ИГИЛ в Сирії. Пізніше в той же день Білий дім повідомив про виведення американських військ з країни. Трамп своє рішення пояснив тим, що сирійська кампанія США не варто ресурсів, які витрачаються на неї з американського бюджету.