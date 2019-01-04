Кондратюк про Порошенко: За станом на сьогодні у нього немає конкурентів

Петро Порошенко все робить, щоб за нього не голосували. Про це Gazeta.иарассказал телепродюсер і ведучий Ігор Кондратюк.

“І для мене це дивовижний феномен. Тому що говорив з кількома депутатами, які ближче знають. Розповідали: Порошенко реально проукраїнський людина. Але таке враження, що у нього в городі шкідники псують всі досягнення і все хороше. Станом на сьогодні у нього немає конкурентів. Але якщо випустять ще пару насировых, для нього це може погано закінчитися”, – поділився Кондратюк.

На його думку, явка на виборах буде максимальна.”Може, навіть вона буде рекордною. Вибачте, в країні війна. Люди досить активні в бажанні змінити ситуацію, – сказав телеведучий. – Я ще не визначився для себе, за кого голосувати. Щодо інших, то після того, як вибрали Януковича – людини з брудною біографією, можна очікувати всяке. На це і розраховують вилкулы, бойки, ляшки”.

31 грудня 2018-го в Україні стартувала президентська кампанія. До 3 лютого Центральна виборча комісія буде приймати документи від кандидатів.