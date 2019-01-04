В НБУ назвали країни, з яких в Україну приходить найбільше грошових переказів

У Національному банку України назвали країни-лідери, з яких держава приходить найбільше грошових переказів.

Таким чином, країною з найбільшим обсягом приватних грошових переказів в Україну закономірно є Польща. Переклади з цієї країни становлять $914 мільйонів.

Друге місце зайняла Росія, але зазначається, що обсяги грошових переказів скорочуються. В цьому році вони склали $238 мільйонів, що на 19,87 % менше, ніж у минулому році.

На третьому місці з незначним відставанням виявилися США з $226 мільйонами. Обсяги грошових переказів з Штатів зросли майже на третину.

Всього в третьому кварталі 2018 року Україна отримала $2,737 мільярдів грошових переказів, що на 10,99 % більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.