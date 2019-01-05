“Не вийде”: Ніцой скипіла з-за президентства Зеленського

Борець за українську мову, письменниця Лариса Ніцой звернулася до генерального прокурора Юрія Луценка щодо висловлювання кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.

“За Зеленському тюрма плаче. Звертаю увагу Генерального прокурора України, що майбутній кандидат у президенти Володимир Зеленський грубо порушує Конституцію України, а також рішення Конституційного суду №10 від 14 грудня 1999 року. У своєму відеозверненні, яке він досі не спростував, Зеленський говорить, щоб “схід як хотів, так і говорив”, – написала вона у зверненні.

За словами Ніцой, відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в країні є тільки українська мова.

“Мова меншин може вільно розвиватися, але “як хочеться” – не вийде, тому що статус державної має українська, а не російська мова. Що означає цей статус, пояснює Конституційний суд. Українська мова – це обов’язковий засіб спілкування у всіх органах влади, а також у всіх публічних сферах. Чого не сказано про мову меншин – російською”, – підкреслила письменниця.

Вона також пояснила, що за статтею 382 КК України порушувати рішення Конституційного суду заборонено, тому що за це передбачено покарання: штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі від 3 до 8 років.

“Поки Зеленський був діячем шоу-бізнесу – поки сходили йому з рук його антиукраїнські випади. Тепер, коли громадянин Зеленський вирішив стати політиком, перш ніж говорити хоч одне криве слово в бік української мови, треба 100 разів думати. Тим більше, якщо він планує стати майбутнім гарантом. Принагідно нагадую про різницю між особистим простором і публічним. В особистий простір ніхто не втручається в відміну від публічного простору України”, – резюмувала вона.