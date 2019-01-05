Намагався дати хабар поліцейському: в Житомирській області затримали п’яного водія

В Житомирській області чоловік, якого затримали у нетверезому стані за кермом, запропонував правоохоронцям хабар, аби уникнути адміністративної відповідальності.

Інцидент стався в ніч з 2 на 3 січня в місті Андрушівка. Патрульні, які несли службу на вулицях райцентру, помітили “Москвич”, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом легковика перебував 24-річний місцевий мешканець, він був у нетверезому стані. Намагаючись уникнути відповідальності, п’яний водій вирішив “владнати питання” і запропонував поліцейським 1000 гривень.

“Факт пропозиції хабара належним чином задокументований слідчо-оперативною групою, яка прибула на місце події”, – повідомив в. о. начальника Андрушівського відділення поліції Олексій Зозуля.

На даний момент інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 1 ч. ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі строком до 4 років.