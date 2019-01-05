Трамп заявив, що може оголосити режим надзвичайного стану в США

Американський лідер підкреслив, що для цього йому не знадобиться схвалення Конгресу.



Президент США Дональд Трамп заявив, що може оголосити режим надзвичайного положення в країні і “дуже швидко” побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Про це в п’ятницю, 4 січня.

Американський лідер підкреслив, що для цього йому не знадобиться схвалення Конгресу. При цьому він не виключив, що з верхньою палатою парламенту вдасться домовитися.

Раніше Трамп висловив надію на те, що бюджетний криза вдасться вирішити в найближчі дні, проте тут же підтвердив готовність до того, що призупинення роботи низки федеральних відомств триватиме довгий час.

Нагадаємо, з 22 грудня робота уряду США частково припинена із-за того, що демократи в Конгресі відмовляються приймати бюджет, який передбачає виділення близько п’яти мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.