Йосип Пригожин зганьбився наїздом на Лію Ахеджакову

Йосип Пригожин, відомий російський продюсер, вирішив дати коментар щодо висловлювання актриси Лії Ахеджакової «вибачимося перед іноземцями за те, що ми росіяни». Деякі засоби масової інформації стверджують, що дана заява Ахеджакова зробила, вітаючи з Новим роком глядачів телевізійного каналу «Дощ».

За словами Пригожина, він дуже не хотів би, щоб всі заслуги Лії Ахеджакової у кіно і театрі були стерті з пам’яті тільки із-за політики. «У кожного є право на думку. І, на відміну від інших країн, ми можемо його висловлювати. Але справа ось в чому. Я заворожений акторським талантом Лії Ахеджакової і не хочу про неї думати погано через її політичних поглядів. І я б дуже не хотів, щоб всі її заслуги в театрі і кіно були стерті із-за політики», – заявив Пригожин вищевказаного видання.

Примітно, що Лія Ахеджакова не робила такої заяви, оскільки відеозапис «новорічного» звернення актриси не була ніде публікована, включаючи офіційний сайт телевізійного каналу «Дощ». Звідки з’явилися чутки про подібних словах Ахеджакової, залишається невідомим.