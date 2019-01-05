Цукерберг продав акції Facebook заради створення гаджета для читання думок

Група дослідників, яка фінансується Марком Цукербергом, тестує імплантуються мозкові пристрою в рамках кампанії з викорінення хвороб.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг і його дружина педіатр Прісцилла Чан продали 29 мільйонів акцій Facebook, щоб зібрати $5 мільярдів для амбітної програми біомедичних досліджень під назвою Ініціатива Чан-Цукерберга (CZI).

Один з аспектів роботи CZI включає в себе розробку інтерфейсу типу “мозок-машина”, тобто пристрою, який переводить думки в команди. Це бездротової імплантат головного мозку, який може записувати, стимулювати і керувати рухом в режимі реального часу.

Як повідомляє редакція журналу Nature, команді вчених, що працюють в цій програмі, вдалося створити подібний пристрій і імплантувати його в мозок примату. Самі вчені називають таке втручання терапією, тому що воно призначене для лікування таких захворювань, як епілепсія або хвороба Паркінсона, шляхом припинення нападу або іншого руйнівного руху, коли воно починається.

“Наш пристрій здатне контролювати мозок примату під час проведення терапії, тому ви точно знаєте, що відбувається”, — заявила співавтор роботи, професор інформатики та інженерії в Каліфорнійському Університеті Ріккі Мюллер.

“Застосування інтерфейсів мозок-машина має далекосяжні наслідки: у той час як деякі дослідники зосереджені на їх використання, щоб допомогти людям з травмами спинного мозку або інших захворювань, які впливають на рух, ми хочемо, щоб це взаємодія нагадувало роботу з ноутбуками і смартфонами”, – додала вона.

Як підрозділ у Facebook, яке раніше називалося Building 8, так і компанія, заснована Илоном Маском, Neuralink, також заявили, що працюють над подібним рішенням. Мюллер сказала, що її нинішні дослідження відокремлені від іншої роботи над інтерфейсів мозок-комп’ютер, що проводиться в Facebook.

Сам пристрій отримало назву Cortera. Під час досвіду тварині потрібно було перемістити курсор до цілі на екрані за допомогою джойстика і утримувати його там протягом певного періоду часу. На маківці голови мавпи в цей час знаходилося бездротове пристрій розміром з долоню, підключений безпосередньо до її мозку. Гаджет міг записувати, стимулювати і змінювати поведінку мавпи в режимі реального часу.

За словами Мюллер, Cortera може “відчути”, коли примат збирається зрушити джойстик і зупинити цей рух цільовим електричним сигналом, що посилаються в праву частину його мозку. А оскільки машина була бездротової, мавпу не потрібно було фізично обмежувати.

“Я вважаю, що це пристрій відкриває можливості для нових видів лікування”, – сказала Мюллер.