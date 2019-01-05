У центрі Кишинева скоєно напад на Кафедральний собор

Невстановлені особи скоїли розбійний напад на Кафедральний собор в центрі молдавської столиці, побивши при цьому священика.

“Останнім часом почастішали випадки нападу на церкви. Сьогодні було скоєно розбійний напад на Кафедральний собор в Кишиневі. Напад стався в той час, коли церковний служитель відкривав собор”, – написавши Мошин.

Він додав, що зловмисники побили священика.

За його словами, з церкви викрадені цінності, а також злодії забрали одну з відомих молдавських святинь – ікону Божої Матері з Гирбовець.

У поліції Кишинева інцидент поки не прокоментували, пообіцявши найближчим часом випустити прес-реліз.