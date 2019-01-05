Доходи Порошенко за рік зросли в 82 рази

1 січня глава держави задекларував 548,7 млн гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Суттєві зміни в майновому стані необхідно задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання. У 2018 році Порошенко вперше задекларував на 1 млн гривень 5 січня, що могло ставитися як до 2017, так і до 2018 року. Останні зміни задекларовані ним на 575 млн гривень 1 січня 2019 року, відповідно, отримані вони були, швидше за все, ще в 2018 році.

Таким чином, всього за минулий рік Президент задекларував 1,1 млрд гривень дивідендів від Rothschild Trust (їй була передана в траст частка Порошенко в кондитерській корпорації Roshen), 181 млн гривень дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», 28,8 млн гривень доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 13,7 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ) та 0,8 млн гривень доходу від продажу нерухомості.

Відповідно, сумарно задекларований з початку 2018 року дохід Порошенко склав понад 1,3 млрд гривень. Ця сума майже у 82 рази перевищує задекларований Президентом дохід за 2017 рік, який склав 16,3 млн гривень. Мова йде саме про порівняння задекларованих главою держави доходів, а не його прибутку.